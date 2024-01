Ahia Inzaghi, un altro centrocampista salta la Fiorentina. Squalifica pesantissima per l'Inter

Oltre a Calhanoglu, l'Inter perde un altro Big

Dopo Hakan Calhanoglu, un altro interista salterà la sfida contro la Fiorentina di domenica sera. La Supercoppa Italiana, infatti, - che vale anche per il campionato - ha mietuto un'altra vittima illustre, dopo il giallo pesante per il Capitano Biraghi.

Ecco di chi si tratta

Nella finalissima fra Inter e Napoli, Niccolò Barella è stato ammonito nel corso del secondo tempo. Diffidato, il sardo non verrà a Firenze. Una notizia rasserenante per la Fiorentina di Italiano. Simone Inzaghi, fra l'altro, ha pure sostituito Barella poco dopo il fattaccio (e anche successivamente al rosso sventolato in faccia all'ex viola Simeone).