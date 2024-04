Una corsa disperata all'ottavo posto, da strappare al Napoli. In ballo c'è anche... una Coppa Italia da iniziare ad agosto

Il nono posto, in assenza di vittoria in Conference League, sarebbe sinonimo di doppio passo indietro e di ritorno all'estate 2021 quando la Fiorentina si apprestava ad avviare il ciclo Italiano, senza Europa e con una Coppa Italia in programma già ad agosto. La squadra viola è nella scomodissima posizione di dover vincere il testa a testa con il Napoli, disastroso ma pur sempre campione d'Italia in carica: poco più su c'è la Lazio, settima. Per questo, sottolinea Repubblica, la sfida con il Sassuolo e in generale il calendario rimanente potrebbero essere d'aiuto alla squadra viola.