L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha detto la sua a Radio Bruno Toscana su Stefano Pioli: “Deve essere bravo a capire se i suoi giocatori credono nelle loro possibilità, perché di qualità secondo me ce n'è tanta in questa squadra. Fossi Pioli cercherei il confronto con i calciatori dai valori più importanti, per capire cosa ne pensano e come stanno vivendo questa situazione. Se dovesse emergere che i giocatori non credono nelle loro qualità, fossi Pioli mi dimetterei”.

“Dzeko deve fare la differenza”

Su Dzeko e Gudmundsson: “Uno come il bosniaco, con la sua esperienza, dovrebbe intervenire e fare la differenza nello spogliatoio in un momento del genere. Quanto all'islandese, serve che Pioli ci parla e capiscano insieme come farlo giocare, in quale ruolo può dialogare meglio con i compagni e incidere come fa in Nazionale”.

“Voglio vedere Fagioli nel suo ruolo”

Infine: “Prima di dare un giudizio definitivo su Fagioli vorrei vederlo giocare nel suo ruolo, ossia quello di mezz'ala. Quanto a Kean, è il fiore all'occhiello della Fiorentina e sicuramente merita sempre fiducia. Va risolta la questione tattica: meglio da solo o insieme a Piccoli?”.