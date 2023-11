Bonaventura infinito, arriva un altro rinnovo. Le parole del DG che sanciscono la tracciatura della strada

Su Giacomo Bonaventura ormai sono state dette e scritte tutte le frasi migliori possibili e immaginabili. Senza il suo rendimento in fase offensiva, ma non solo, la Fiorentina non sarebbe sicuramente attaccata al treno Champions ma si sarebbe trovata più dietro in classifica.

Rafforzare il legame

Invecchia ma migliora e in società la volontà è quella di rafforzare il legame già esistente con lui. Detta in soldoni, attualmente c'è un contratto in essere con lui che prevede un'opzione a favore del club per arrivare al giugno 2025. Ma la dirigenza è pronta a rinnovare l'accordo e a spingersi oltre anche a questa data.

Le parole del DG viola

A svelare le carte ci ha pensato proprio il direttore generale del club gigliato che ha detto apertamente: “Bonaventura è un grande giocatore e per questo stiamo cercando di prolungare il nostro accordo con lui”.

Scadenza estesa

In pratica l'ex Milan dovrebbe estendere prima del tempo il suo contratto, portare la scadenza diretta al 2025 e al contempo la Fiorentina si garantirebbe un'opzione per il prolungamento alla stagione successiva.