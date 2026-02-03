Casarin sul famoso infortunio di Antognoni: "Andai in tribunale per non aver punito abbastanza Martina, ma il giudice mi diede ragione"

L'ex arbitro Paolo Casarin ha parlato ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com, al Museo del Calcio a margine della presentazione del suo libro “Vita e pensieri di un arbitro”.

Le sue parole sul famoso infortunio di Antognoni dopo lo scontro con Martina

“Sono stato in tribunale per Giancarlo, perché non avevo punito abbastanza Martina. La regola, però, allora non prevedeva il provvedimento quando c'era l'involontarietà. Lo scontro fu terribile, ma il tribunale mi diede ragione”.

E sul cambio regola

"Andai alla FIFA chiedendo maggiore cautela ai portiere nelle uscite contro gli attaccanti. Così la regola è stata trasformata: oggi non c'è più volontarietà o meno. Oggi si tiene conto del fatto che uno non prenda in considerazione l'ipotesi di fare male, anche mortale. Antognoni voleva fargli passare il pallone sopra la testa, Martina lo colpì col ginocchio e io rimasi lì un quarto d'ora, senza sapere se fosse vivo o meno".