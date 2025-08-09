Lo stallo permanente sul rinnovo di contratto, qualche acciacco di troppo che di fatto l'ha tenuto fuori dalle amichevoli e dai piani di Pioli per tutta l'estate, non presentano un grande quadro della situazione in casa Mandragora. Le richieste per allungare l'accordo con la Fiorentina restano alte e dai dintorni di interessi ce ne sono: a Bologna ad esempio, Italiano è in fermento per l'infortunio di Ferguson e il nome di Mandragora potrebbe davvero tornare buono, secondo La Gazzetta dello Sport.

La posizione del classe ‘97 è chiara: a Firenze si trova bene ma al tempo stesso di voglia di andare incontro alla società viola sulle cifre, ce n’è poca. E Italiano potrebbe davvero farlo vacillare vista la nuova esigenza dettata dall'infermeria.