Runjaic: "Fiorentina confusa nei primi minuti, gli abbiamo fatto un regalo. Congratulazioni ai viola"
L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic è visibilmente contrariato per la prestazione della sua squadra.
“C'era una Fiorentina confusa nei primi cinque minuti in campo, ma gli abbiamo fatto un regalo (l'espulsione ndr). Comunque si può anche giocare bene e vincere anche con un uomo in meno”.
Inoltre: “Volevamo congratularmi con la Fiorentina per la prima vittoria in questo campionato, la squadra ha fatto un bel regalo ai suoi tifosi”.
💬 Commenti (1)