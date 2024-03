Domani è il giorno anche di Juventus-Fiorentina Femminile, incrocio chiave per la Poule Scudetto e per la corsa alla Champions League. Il tecnico Sebastian De La Fuente ha introdotto la gara ai canali ufficiali del club: “La Fiorentina deve un attimo ritrovarsi. Le ragazze non sono smarrite, ma la squadra ha perso qualche certezza con le ultime due partite. Sappiamo che siamo attesi da una partita difficilissima e la Juventus vorrà vendicarsi per la Coppa Italia”.

“L'obiettivo è una responsabilità”

E aggiunge: “Entrambe vogliamo chiaramente fare punti, per farlo dobbiamo ripensare alle nostre certezze, a cosa ci ha portati fino a questo punto. L'obiettivo che la Fiorentina si è prefissata a inizio stagione è una responsabilità e le ragazze dovranno lottare per mantenere quella posizione”.