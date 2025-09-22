Il giornalista e tifoso viola Andrea Bruno Savelli ha parlato a TVPlay, esprimendosi dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Como e analizzando varie dinamiche di casa gigliata.

“Palladino lo scorso anno alla Fiorentina ha dimostrato di non essere in grado di allenare una squadra di Serie A, ha fatto alcune cose belle ma anche errori marchiani, da allenatore da scuola calcio ma nemmeno. Non è un allenatore ma un influencer, Pioli tuttavia sta facendo peggio, tante scelte sbagliate, non rivaluto però le prestazioni viste con Palladino in virtù di questo. Non rigiudico il passato se il presente è peggio”.

‘La rosa è migliore, ma dopo 6 partite non vedo niente di positivo’

“Non rivaluto il valore della rosa della Fiorentina, ma l’omogeneità di essa. Pioli è migliore di Palladino, ma quante volte è capitato che un allenatore bravo non ci capisse niente? È ciò che sta accadendo ora. La rosa è migliore dell’anno scorso, ma non vedo niente di positivo dopo 6 partite, solo problemi. La difesa fa acqua da tutte le parti, la squadra non tira in porta e il centrocampo né costruisce né difende”.

‘Spero Fortini sia migliore di Kayode’

“Quanto è forte Fortini? Spero più di Kayode, che ha limiti tecnici. È forte ma non è un esterno alto, può giocare a tutta fascia o terzino. È stato buttato dentro in un momento di estrema difficoltà della squadra; Pioli è passato al 4-4-2 dopo che sono stati fatti fuori tutti gli esterni alti durante il mercato estivo. Ha usato male Dzeko col Napoli, gli ha fatto fare una figuraccia".