Si scioglie il mistero Richardson? Il marocchino torna in campo, ma il suo Copenhagen cola a picco in classifica

Dopo aver cominciato più che discretamente la propria esperienza in Danimarca, il centrocampista marocchino, ancora di proprietà della Fiorentina, ha visto il suo minutaggio in campo calare sempre di più e il motivo non sembrava solamente tecnico…

Mistero Richardson

Nonostante nessun tipo di infortunio, il marocchino non era stato addirittura convocato per una partita importante come la semifinale di ritorno della coppa domestica. Le ragioni dietro le esclusioni sembravano poter andare oltre le prestazioni in campo; secondo alcune voci provenienti dalla Danimarca infatti sarebbe stata la stessa società a voler tenere fuori il centrocampista per non doverlo riscattare questa estate.

La partita

Il mistero però si è parzialmente sciolto. Oggi, nella sconfitta per 2-1 contro l'Odense, Richardson è entrato al 60esimo non riuscendo a dare il cambio di passo alla propria squadra. Il Copenhagen sta vivendo una stagione davvero drammatica, Terminando al settimo posto la prima fase del campionato è adesso costretto a giocare il “play out” salvezza per evitare di retrocedere in seconda seria.