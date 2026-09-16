DIRETTA VIDEO - "Hangover Viola", adesso in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e sul canale 83 del digitale terrestre
Va adesso in onda l'appuntamento settimanale con Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com giunta ormai alla sua terza stagione. In questa puntata parliamo dell'ottimo inizio del Vanoli-bis, con le vittorie contro Venezia e Pisa che hanno riacceso speranze ed entusiasmo.
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Nella puntata ci saranno grandi ospiti, come il giornalista Luca Speciale, l'ex viola Mauro Bressan e Carlo Lenzi de La Gazzetta dello Sport. Parteciperanno anche i nostri redattori, conduce Giulio Dispensieri. La puntata è ora in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook, e per la prima volta ufficialmente anche su Telecentro 2, canale 83 del digitale terrestre. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.