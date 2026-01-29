La Fiorentina Femminile ricorda Commisso: Pinones Arce omaggia Joseph e Catherine, presenti al Viola Park - FOTO

La Fiorentina Femminile di Pinones Arce alle ore 18 è scesa in campo al Viola park per giocarsi il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan. Ma prima di scendere in campo per il riscaldamento, il tecnico delle gigliate ha voluto omaggiare lo scomparso presidente Rocco Commisso.

Pinones Arce omaggia Joseph e Catherine prima della partita contro il Milan

Nei minuti precedenti alla sfida l'allenatore della Fiorentina Femminile ha personalmente consegnato al neo presidente viola Joseph Commisso e alla madre Catherine, moglie di Rocco, un mazzo di fiori una mazzo di Fiorentina viola ed una maglietta personalizzata con su scritto Rocco 5. L'ennesima dimostrazione dell'importanza e del rilievo che la squadra femminile ha in un club importante come la Fiorentina: l'ormai ex presidente non perdeva un minuto per assistere alle sfide della squadra viola, e questo è rimasto nel cuore a tutti.

Queste le immagini raccolte da Fiorentinanews.com, presente sugli spalti dello Stadio Curva Fiesole: