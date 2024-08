Amrabat incontra il vice presidente del Fenerbahçe ed emerge una novità di rilievo. Due big europee interessate a lui ma solo in prestito

La Fiorentina in uscita vuole sbloccare anche la situazione riguardante Sofyan Amrabat.

Secondo Futbol Arena il vicepresidente del Fenerbahçe, Acun Ilıcalı, ha avuto un incontro con il centrocampista della nazionale marocchina e ha instaurato un ottimo dialogo anche con il suo procuratore. Il giocatore si è detto disposto a trasferirsi in Turchia (e questa sarebbe una novità di non poco conto), previo il raggiungimento di un accordo tra club.

Anche Manchester United e Atletico Madrid vogliono Amrabat ma solamente in prestito e la Fiorentina, per ora, non è intenzionata a cederlo con questa modalità, ma solo a titolo definitivo.