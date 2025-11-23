Ravezzani: "Ho un sospetto sul Var di Fiorentina-Juventus..."

Il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato l'episodio del rigore revocato alla Juventus contro la Fiorentina su X: "Guida al Var sbaglia sul rigore. Ha chiesto di non arbitrare il Napoli per stare tranquillo a casa. Il sospetto che per stare tranquillo abbia anche usato più severità nel valutare l’azione della Juve é forse sbagliato, ma legittimo".

“Spalletti è ancora sotto shock?”

Poi altre riflessioni del direttore di Telelombardia dopo la sfida del Franchi: “Spalletti sbaglia a far entrare Conceicao solo a 15’ dalla fine. Col portoghese la Juve cambia marcia e inerzia della partita. Sembra quasi che l’allenatore sia ancora sotto shock dopo il crollo Nazionale”.

“Più coraggio da Spalletti”

"Da lui la Juve si aspetta più coraggio e voglia di inventare. Al momento il mercato è stato un disastro e sono al secondo tecnico in 3 mesi. Non può che migliorare…".