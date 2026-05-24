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Corriere dello Sport - Stadio: Settimana decisiva, Vanoli o Grosso

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Sul Corriere dello Sport - Stadio in edicola questa mattina si legge del possibile futuro della Fiorentina, della panchina viola e della società, con l'incontro tra le parti a New York tra qualche giorno. 

Prima pagina

In prima pagina si legge: “Decisione nel week end. Vanoli o Grosso, riunioni ad oltranza”.

Pagina 22

A pagina 22: “Vanoli e Grosso allo sprint. Una settimana per scegliere”. E sotto: “Comuzzo flop, una stagione da valutare”.

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