"Con Piccoli, il Cagliari avrebbe sbancato già nel primo tempo. Alla Fiorentina è stato chiuso ogni spazio"

Il giornalista de Il Tirreno Giuseppe Boi ha commentato alla trasmissione Rossoblù 100 il pareggio del Cagliari contro la Fiorentina, asserendo che i padroni di casa - se avessero avuto ancora Roberto Piccoli - avrebbero strappato i tre punti alla Viola di mister Pioli:

“Se ci fosse stato Piccoli…”

“I rossoblù hanno disputato una bella partita, cattiva a livello agonistico, pronti a chiudere dietro ogni spazio alla Fiorentina. Di fatto sono state concesse soltanto due occasioni e poi tante ripartenze in verticale per provare a fare male ai Viola. Una squadra che, se avesse avuto Piccoli, probabilmente avrebbe anche sbancato già nel primo tempo".

Poi sulle prestazioni dei rossoblù

“Buon primo tempo, poi dopo il gol della Fiorentina abbiamo visto comunque cose positive. Anzitutto Borrelli, al di là dei suoi limiti e del fatto che deve crescere, può migliorare tanto. Bene Esposito, ottimo invece Prati, soprattutto nel primo tempo, quando è stato chiamato a fare del lavoro in difesa”.

“Nel secondo tempo poi si è visto un Gaetano che sembrava quello di due anni fa: con quei piedi può essere decisivo. Una squadra discreta, ma purtroppo la coperta è ancora corta. Al Cagliari servono altri due difensori come Mina e Luperto”.