Padoin: "La Fiorentina ha un palleggio difficile da arginare. Eurogol di Sadotti, davanti a certi jolly c'è poco da fare"

Grande vittoria davvero per la Primavera della Fiorentina che ha espugnato il campo della Juventus, ritrovando, almeno momentaneamente, la testa della classifica.

“Sapevamo che la Fiorentina fosse…”

Un successo per 2-1 arrivato nella parte finale del match e che è stato accolto con amarezza dall'ambiente bianconero. “È davvero un peccato avere perso così - ha detto il tecnico della Juve, Simone Padoin (le parole sono riportate dal sito ufficiale del club) - proprio negli ultimi minuti di gioco, dopo una gara affrontata esattamente come l'avevamo preparata. Sapevamo che la Fiorentina fosse una delle squadre più attrezzate del campionato, con un palleggio difficile da arginare, ma oggi sono estremamente soddisfatto dell'ambizione mostrata dai miei ragazzi”.

“Sadotti, che gol!”

E poi: "Siamo partiti forte, con un ottimo primo tempo dove il pressing alto ci ha permesso di recuperare molti palloni e di sbloccare il match con una bella azione finalizzata da Durmisi. Purtroppo hanno pareggiato con un "eurogol" di Sadotti: conoscevamo le loro doti balistiche, ma davanti a certi jolly c'è poco da fare". "

“Beffa finale”

E infine: “Nella ripresa, dopo un inizio un po' contratto, i cambi ci hanno restituito energia e siamo tornati a essere pericolosi in ripartenza. Il vero rimpianto è non avere sfruttato le diverse palle gol avute nel finale; in queste sfide serve più cinismo, altrimenti rischi la beffa”.