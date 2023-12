Alla fine Theate può davvero tornare in Serie A. Su di lui c'è una concorrente della Fiorentina per l'Europa

Non solo la Fiorentina sembra essere alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare il reparto in vista della seconda parte di stagione. Come riporta Il Corriere dello Sport, anche la Roma si sta guardando intorno vista l'imminente partenza di N'Dicka per la Coppa d'Africa e la situazione Smalling.

Tra i nomi sul taccuino di Pinto ci sono anche Arthur Theate, ex Bologna del Rennes, che la Fiorentina ha seguito con attenzione in estate. Occhi anche su Jakub Kiwior, che dall'Arsenal potrebbe tornare anche lui in Italia dopo l'esperienza allo Spezia.