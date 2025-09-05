Notizia di ieri dell'approvazione dalla Giunta del Comune di Firenze la variante ai lavori di ammodernamento del Franchi, che consentirà alla Fiorentina di rimanere a giocare nello stadio di Campo di Marte per tutta la durata dei lavori.

Ma le scadenze?

Ancora una volta, però, sottolinea il Corriere Fiorentino come non ci sia nessun accenno ai tempi di realizzazione delle opere coinvolte. Queste riguardano la costruzione della nuova Curva Fiesole, oltre all'ammodernamento delle zone adiacenti, compreso il parterre e la riprofilatura della Maratona. Gran parte della zona che sarà coperta dalla copertura nord, cioè quella prevista aperta per il centenario della Fiorentina, che cadrà tra meno di un anno.

Tempi strettissimi

Una tempistica stretta, visto che i setti a sostegno della nuova Fiesole sono ancora lontani dall'essere realizzati. Solo dopo la costruzione di certe strutture si potrà partire con quella della nuova curva. Tutto questo senza contare che le gru per questo lavoreranno dall'esterno dello stadio e non da dentro, come previsto inizialmente con la Fiorentina a giocare lontana da Campo di Marte. Questo ne allunga i tempi.

Documenti infiniti

E poi una volta realizzato serviranno i collaudi, le autorizzazione e la messa in sicurezza. Cose che necessitano di documenti su documenti. Per averli tutti serviranno mesi.