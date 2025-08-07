Sabato si giocherà Manchester United-Fiorentina, amichevole a Old Trafford. E sarà una gara piena di significato soprattutto per il portiere viola David De Gea, che ha giocato nei Red Devils per 12 anni. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club inglese: “Come sapete, sto tornando a casa nostra. Sicuramente per me sarà una partita speciale. Ovviamente non vedo l'ora di vedervi tutti a Old Trafford, ci vediamo sabato”.

E poi risponde scherzosamente a Bruno Fernandes: “Bruno, lo sai… non puoi segnare contro di me. Se segnerai, sarà solo perché te l'ho concesso io, così le persone possono urlare il tuo nome”.