Il giornalista Matteo De Santis, vicino alle vicende di casa Roma, ha parlato a Radio Bruno dei possibili intrecci di mercato con la Fiorentina.

Le parole su Soulé

“Il tema Soulé è chiaro da tempo in casa giallorossa. Se arriva l'offerta giusta la Roma può valutarne la cessione. Il suo acquisto per 28 milioni pesa tanto sul bilancio, ma per meno di una cifra intorno ai 35 milioni non credo possa partire”.

Interessamenti

“Per lui sono arrivati interessi da squadre di media Premier League e dall'Arabia, ma il giocatore non vuole trasferirsi lì. La Serie A sarebbe nel suo interesse, ma ci sono aspetti economici da mettere a posto”.

Su Dodo e Dovbyk

“La Roma si è interessata, ma se avesse voluto affondare il colpo lo avrebbe già fatto. E' da tenere in considerazione, ma ad oggi mi sembra una pista tiepida. Dovbyk? Dipende se la Roma valuta il prestito. In tal caso la Fiorentina potrebbe rappresentare un'opzione interessante”