Zaniolo risponde a Terracciano: la Cremonese ora è in doppia cifra. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Si è concluso con Cremonese-Udinese il turno di Serie A. I padroni di casa sono passati in vantaggio dopo pochissimi minuti, con Filippo Terracciano.
In rete un ex Fiorentina
Il gol del pari è arrivato nella ripresa e ha visto la firma di un ex Fiorentina. Nicolò Zaniolo al 51' ha bucato i grigiorossi, su assist di Zanoli. Un punto a testa che allontanano entrambe dalla Fiorentina, ultima in classifica.
E la Cremonese sale in doppia cifra
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 16, Napoli 15, Roma 15, Inter 15, Bologna 13, Juventus 12, Como 12, Atalanta 11, Sassuolo 10, Cremonese 10, Udinese 9, Torino 8, Cagliari 8, Lazio 8, Lecce 6, Parma 6, Verona 4, Fiorentina 3, Pisa 3, Genoa 3.
