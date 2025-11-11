Lutto in casa Fiorentina: è scomparso Micheal Ray Richardson, padre di Amir ed ex stella dell'NBA
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Con una nota sui propri social, la Fiorentina ha fatto sapere della scomparsa di Micheal Ray Richardson, detto Sugar, padre del centrocampista viola Amir Richardson ed ex stella dell'NBA e del basket.
La nota
“Il Presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine, il Direttore Generale Alessandro Ferrari, il DS Roberto Goretti e tutta la Fiorentina si stringono attorno ad Amir Richardson ed esprimono le più sentite condoglianze a lui ed alla sua famiglia per la scomparsa del padre”.
Condoglianze Amir
Anche da parte di Fiorentinanews.com le più sentite condoglianze al giocatore viola, alla sua famiglia e a tutti i parenti.
💬 Commenti (6)