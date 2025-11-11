Lutto in casa Fiorentina: scomparso il padre di Richardson
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Con una nota sui propri social, la Fiorentina ha fatto sapere della scomparsa del padre di Amir Richardson, centrocampista viola.
La nota
“Il Presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine, il Direttore Generale Alessandro Ferrari, il DS Roberto Goretti e tutta la Fiorentina si stringono attorno ad Amir Richardson ed esprimono le più sentite condoglianze a lui ed alla sua famiglia per la scomparsa del padre”.
Condoglianze Amir
Anche da parte di Fiorentinanews.com le più sentite condoglianze al giocatore viola, alla sua famiglia e a tutti i parenti.
