Il punto da cui deve partire Paratici. Ma siamo sicuri che Vanoli sia l’allenatore giusto per salvarsi? O ora o mai più!

E’ una Fiorentina che continua ad avere i soliti limiti e a commettere i soliti errori. Il pareggio con il Torino ha il sapore della sconfitta. Un pareggio arrivato con la solita punizione, con la solita sbavatura di Comuzzo e con le solite sostituzioni di Vanoli che lasciano molti dubbi. Perché togliere Solomon? Perché chiudersi tutti dietro? Perché questa paura costante? L’allenatore in questo momento non trasmette coraggio, nemmeno nelle scelte che fa durante la partita. Sostituire Solomon per mettere Ranieri è un cambio che più conservativo non si può, che ti fa schiacciare e aver paura. In un momento dove i viola avrebbero bisogno di tutt’altro.

Il punto di partenza per Paratici

E oggi la Fiorentina che ci mette una vita a segnare prende invece rete al primo errore. Paratici deve partire innanzitutto da qui: Vanoli è davvero l’allenatore giusto per salvarsi? Perché questa squadra sembra nuovamente impaurita e senza punti di riferimento. Se si ha fiducia al 100% nelle sue scelte avanti così, altrimenti meglio cambiare nuovamente. Subito e ora, perché poi di tempo non ce ne sarà più.

Le note liete e Rugani

Le note liete riguardano invece Solomon e il ritorno alla rete di Kean dopo una partita non proprio perfetta. Adesso c’è da sperare nell’esperienza di Rugani, che possa dare una mano alla difesa e anche nelle disgrazie altrui. La corsa è sul Lecce, ecco la speranza è che i salentini facciano pochissimi punti da qui alla fine, altrimenti si fa davvero dura. A Como serve un mezzo miracolo, poi lo spareggio con il Pisa.

Non ci sono più tanti punti a disposizone, non c’è più tempo. Se questa Fiorentina continua a fare gli stessi errori la responsabilità è in primo luogo dell’allenatore. Siamo sicuri di salvarci con Vanoli? Lo ripetiamo ancora una volta, perché parte tutto da qui.