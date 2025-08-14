Russia o Brasile per Beltran? Il Flamengo non si è ancora arreso. La situazione

Il Flamengo è ancora alla ricerca di un attaccante sul mercato e, nonostante il no incassato da Lucas Beltran, il direttore tecnico José Boto - riferisce O Dia - spera ancora di raggiungere un accordo con l'argentino della Fiorentina.

Si muove qualcosa intorno a Beltran?

Nonostante l’intesa raggiunta tra i club, il Flamengo non ha ancora convinto la punta a tornare in Sud America. Lo Zenit, inoltre, aveva mostrato interesse per Beltrán, ma non era disposto a investire i 15 milioni di euro richiesti dalla Fiorentina e ora si è tirato fuori dalla trattativa. Lo Spartak Mosca, inoltre, non ha ancora avviato le trattative dopo un primo contatto con il club viola.

Il Flamengo resta fiducioso

Senza spazio dall’arrivo di Pioli in panchina, che non ha ancora utilizzato l’attaccante nemmeno nelle amichevoli contro Nottingham Forest e Manchester United e senza offerte provenienti dall'Europa, il Flamengo ritiene di poter convincere l'attaccante ex River Plate entro la fine del mercato.