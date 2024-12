Benedetto Ferrara: "Niente Conference fino a marzo, che bella notizia. Italiano non fa proprio lo... stilista, a differenza di Palladino"

Nella sua rubrica per La Nazione, Benedetto Ferrara ha commentato il finale del girone di Conference ed è tornato sulla polemica Italiano:

"Una bella notizia è arrivata: la Conference non la vedremo più fino a marzo. Adesso la testa dovrà essere tutta al campionato, che è la cosa che ci interessa di più. Ovviamente, quando le squadre in Europa avranno un nome più conosciuto sarà tutto più intrigante. In settimana l’argomento più discusso è stato l’esultanza di Italiano dopo la vittoria con la Fiorentina. Sicuramente la sua non è stata una lezione di stile, d’altra parte ognuno segue la sua strada.

Le parole di Pradè ci hanno fatto capire che i rapporti si erano arrugginiti. Chi sicuramente ha stile è Palladino, una persona capace di trasmettere serenità davanti alle telecamere, nonostante il brutto momento che sta passando. Oltre ad ammettere le proprie colpe quando le cose vanno male, questo si chiama dare l’esempio".