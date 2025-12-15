Quell'ultimo, maledetto, pezzettino di pallone che pizzica la linea. Le ingiustificate proteste di Zanetti

Due gli episodi che hanno caratterizzato Fiorentina-Verona, almeno dal punto di vista arbitrale. Una partita, quella del Franchi, diretta da Andrea Colombo di Como.

Regolare il gol della Fiorentina

Sul gol dell’1-1 ha protestato a lungo e con vigore l'allenatore del Verona, Zanetti, che è stato espulso dall'arbitro nella circostanza. Sul lancio lungo c’è un contrasto fra Kean e Nelsson; quest'ultimo finisce a terra, l’arbitro fa proseguire l'azione e non sbaglia perché non c'è fallo da parte dell'attaccante viola, ma un normale scontro di gioco.

Fino all'ultimo centimetro

Poi arriviamo al 94', ovvero al gol-partita del Verona. E purtroppo Bernede riesce a crossare il pallone quando lo stesso non era ancora completamente uscito dal terreno di gioco. C'è una piccola parte della circonferenza che pizzica ancora la linea di fondo. Dal Var arriva la conferma della regolarità del gol.