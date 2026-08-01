Avellino travolto dalla Lazio in amichevole, ma Martinelli si presenta subito con una super parata - VIDEO

Tommaso Martinelli si fa subito notare con la sua nuova maglia. Il portiere classe 2006, in prestito dalla Fiorentina all'Avellino, è sceso in campo nell'amichevole disputata contro la Lazio e vinta dai biancocelesti con un pirotecnico 6-3.

Subito una super parata

Dei sei gol Martinelli, subentrato al 5' della ripresa a Iannarilli, ne ha subito soltanto uno, una rasoiata all'angolino imparabile di Taylor dal limite dell'area. Il portiere di proprietà viola però si è reso protagonista anche di una super parata (minuto 3:42 del video qui sotto), togliendo il pallone dall'incrocio dei pali con la mano di richiamo su una conclusione di Lazzari. Salvo sorprese, sarà lui il titolare in campionato dell'Avellino.