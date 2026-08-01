​​

header logo

Avellino travolto dalla Lazio in amichevole, ma Martinelli si presenta subito con una super parata - VIDEO

Redazione /
Tommaso Martinelli
Tommaso Martinelli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Tommaso Martinelli si fa subito notare con la sua nuova maglia. Il portiere classe 2006, in prestito dalla Fiorentina all'Avellino, è sceso in campo nell'amichevole disputata contro la Lazio e vinta dai biancocelesti con un pirotecnico 6-3.

Subito una super parata

Dei sei gol Martinelli, subentrato al 5' della ripresa a Iannarilli, ne ha subito soltanto uno, una rasoiata all'angolino imparabile di Taylor dal limite dell'area. Il portiere di proprietà viola però si è reso protagonista anche di una super parata (minuto 3:42 del video qui sotto), togliendo il pallone dall'incrocio dei pali con la mano di richiamo su una conclusione di Lazzari. Salvo sorprese, sarà lui il titolare in campionato dell'Avellino. 

Notizie correlate
💬 Commenti