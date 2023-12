L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Massimo Orlando è intervenuto a Tuttomercatoweb.com, commentando le parole di Paolo Maldini sulla gestione della proprietà statunitense del Milan. Ecco cosa ha detto: “Sto tutta la vita dalla parte di Maldini, che ha dovuto mandare giù un'enorme delusione. Non vedo perché non debba raccontare quello che è successo, anche perché ha detto cose del tutto vere”.

In merito, aggiunge: “Noto che è una costante. Gli americani lavorano in un certo modo, è un dato di fatto. Ci sono già esempi. Anche a Firenze non vogliono Antognoni. Ma anche Totti a Roma e Del Piero alla Juventus”.