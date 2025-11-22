La furia insospettabile di Beltran: calcioni alla panchina dopo il cambio. Ma Duro lo esalta: "È fantastico, il primo a esultare con me"

Non siamo abituati a esternazioni plateali da parte di Lucas Beltran, che ieri ha giocato da titolare nel derby della Comunidad Valenciana, restando in campo però solo 53 con il suo Valencia. Al momento della sostituzione, l'argentino è stato immortalato però nel prendere a calci le poltroncine della panchina, stizzito dal cambio precoce deciso dal tecnico Corbèran.

Eppure, è stato il primo a festeggiare il gol del suo ‘rivale’ Hugo Duro, che poi l'ha esaltato così nel post gara: “E' difficile per me non gioca ma non posso lamentarmi. Ora tocca a Lucas e sta giocando in modo spettacolare. Devo insidiarlo. Ho segnato ed è stato il primo a festeggiare con me”. Beltran ad oggi però è ancora a secco di reti, dopo nove partite in Liga.