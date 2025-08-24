Graziani: "Vedo la Fiorentina tra le prime quattro della Serie A. Dzeko è un punto di riferimento"

L’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato brevemente della squadra viola a Il Tirreno.

L'opinione su Pioli e le prospettive sul campionato

“Sono felice del ritorno in panchina del mio amico Stefano Pioli. Vedo i viola nei primi quattro posti".

E sui singoli

"Kean, Gudmundsson, Fagioli, Gosens e Piccoli sono giocatori di grande spessore per non parlare di Dzeko che, al di là dell’età, è un punto di riferimento e sa giocare di sponda come pochi altri”.