Graziani: "Vedo la Fiorentina tra le prime quattro della Serie A. Dzeko è un punto di riferimento"
L’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato brevemente della squadra viola a Il Tirreno.
L'opinione su Pioli e le prospettive sul campionato
“Sono felice del ritorno in panchina del mio amico Stefano Pioli. Vedo i viola nei primi quattro posti".
E sui singoli
"Kean, Gudmundsson, Fagioli, Gosens e Piccoli sono giocatori di grande spessore per non parlare di Dzeko che, al di là dell’età, è un punto di riferimento e sa giocare di sponda come pochi altri”.
