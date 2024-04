Anche Juric nella lista dei candidati? In bilico il futuro col Torino: “Se non si fanno felici i tifosi, è giusto farsi da parte”

Per il futuro della panchina della Fiorentina, tra i candidati può esserci anche Ivan Juric? Non è esclusa la possibilità di un addio al Torino, dopo tre stagioni insieme. L'allenatore croato lo ha ribadito ancora in conferenza stampa: “Il Toro deve giocare per l'Europa, altrimenti non è accettabile. Adesso ci siamo, però manca qualcosa per giocarcela davvero. Questa è una storia importante, che deve essere onorata”.

“Può essere giusto farsi da parte”

E aggiunge: “Se non riesci a rispettare la storia del Torino e non riesci a fare felici i tifosi, è giusto che tu ti faccia da parte. Futuro? Penso al finale di stagione, poi vediamo. Allenare questi ragazzi è un piacere e competiamo con tutti”.