Il direttore sportivo di lunghissimo corso Pietro Lo Monaco ha analizzato l'avvio di stagione della Fiorentina a Radio Bruno, con un occhio già rivolto verso la prossima sessione di mercato.

Ecco le sue parole: “Mi aspettavo una Fiorentina competitiva, ha un buon organico ed un ottimo tecnico. La società è abbastanza attenta, visti gli investimenti che sta facendo, vuole sicuramente affermarsi. Roma, Lazio, Napoli hanno avuto un inizio stentato ed il buon piazzamento della Fiorentina trova una sua giustificazione. Col passare del tempo si capiranno le reali ambizioni viola, ma c'è tutto per confermarsi nei quartieri alti della Serie A”.

Poi Lo Monaco aggiunge: “Beltran è un ottimo giocatore, non è una punta centrale. È un trequarti che gioca dietro alla punta, ha ottime potenzialità. Anche Infantino ha prospettive, così come Kayode. Avevo proposto il ragazzo in estate ad una squadra di Serie C che mi aveva chiesto dei giovani. Mi viene da ridere, ha qualità e forza fisica, ha il futuro davanti e con un tecnico come Italiano diventerà una realtà importante nel suo ruolo. La Fiorentina sta lavorando in ottica giovani e ha fuori in prestito elementi come Distefano e Lucchesi che sono interessanti. Nomino anche Martinelli e Amatucci, ci sono le basi per fare cose concrete. Italiano diverso? No, per niente. Ama far giocare le squadre in un certo modo. È tra i giovani emergenti del calcio nostrano, è un tecnico che migliora il patrimonio che gli si mette a disposizione”.

Prosegue: “Amrabat ad esempio non era il centrale di centrocampo di Italiano, a differenza di Torreira. Oggi ha preso Arthur, buon giocatore, che è il classico calciatore di centrocampo per come concepisce il calcio Italiano. Cuce il gioco, sbaglia pochissimo e fa girare la palla. Alla Fiorentina manca un difensore centrale, capisco che ora le cose vadano bene, ma dove c'è bisogno, c'è bisogno. Serve un centrale di spessore, Bonaventura non è eterno anche se andrebbe clonato”.