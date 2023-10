Sul proprio blog ‘Stazione di Sosta’, l’ex dirigente della Fiorentina Claudio Nassi si è espresso così: “Se alle volte non sono d'accordo con Italiano, o non condivido operazioni di mercato, è perché vorrei vedere la Fiorentina più in alto. Conoscendo i colleghi, so che la pensano allo stesso modo. Per di più sono tifosi. Quando Commisso e Barone sparano al gruppo, spero si ricredano al più presto. Sono l'ultimo, ma mi permetto di dare un consiglio: intitolare il Viola Park alle Generali. Sarebbe un fiore all'occhiello. La bellezza del Centro Sportivo e le Generali formerebbero un connubio perfetto. Supererebbero nel cuore degli italiani la Juventus, sposata alla tedesca Allianz, e incasserebbero soldi da uno sponsor di prim'ordine e dall'idea di un giornalista che fa parte di una categoria non amata”.

“In compenso, magari, la Viola potrebbe acquistare Vinicius o Rodrygo, debuttanti in Brasile a sedici anni e al Real Madrid a diciassette, o Haaland dal Salisburgo, che al 31 dicembre 2019 costava 49 milioni, prima che toccasse 150, o Bellingham dal Borussia Dortmund, anticipando la concorrenza, senza che le quotazioni salissero ai 103 milioni spesi dal Real. Immaginate che cosa succederebbe a Firenze! Lo sanno bene quelli che hanno visto fuoriclasse vestire la maglia viola! “