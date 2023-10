L'ex difensore gigliato Roberto Galbiati ha parlato di vari temi topici di casa Fiorentina a Lady Radio, dall'attualità alle prospettive future.

Ecco le parti più incisive delle sue dichiarazioni: “Penso che per tenere Kayode tanti anni serva sborsare dei soldi, anche la cifra di 300.000 mila euro all’anno mi sembrano pochi, anche subito servirebbe pagarlo di più per non rischiare qualcosa. Il calciatore ha già avuto richieste, vedi l’Arsenal. In queste situazioni c’è tanta bravura, perchè Kayode ha fatto vedere le qualità quando messo in campo da Italiano, sfruttando la fortuna di avere spazio a causa dell’infortunio di Dodô. Serve anche questa ovviamente nel calcio. La personalità mostrata da Kayode anche su campi difficili, mi ha impressionato. Credo che debba essere gestito bene dal suo entourage, l’importante ora è crescere e giocare il più possibile”.

“Credo che per Kayode e Parisi ci potrà essere un futuro in Nazionale, ma non immediato. In futuro, nella rosa per gli Europei potrebbero anche rientrare. Il vice Bonaventura? C’è un certo Baldanzi che potrebbe essere il nome giusto per la Fiorentina. Kouame? C’è da chiedersi in vista di un possibile rinnovo se voglia una maglia da titolare o continuare a ricoprire il ruolo avuto fino ad adesso in viola. Ma dipende tutto dal calciatore in questi casi. Per Beltran andare con l’Argentina è motivo di prestigio, al di là dell’impiego. A Napoli Ikone ha dimostrato di essere in ripresa, Brekalo sta riniziando a far vedere un po’ ciò che aveva mostrato al Torino”.