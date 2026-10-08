"Siamo ambiziosi, puntiamo ai play off", Il Bisonte Firenze alza l'asticella verso l'alto

Stagione numero 13 consecutiva in Serie A1 di pallavolo femminile per Il Bisonte Firenze che in questa annata, oltre ad essersi presentato profondamente rinnovato con sole quattro conferme, ai blocchi di partenza del campionato arriva anche con delle ambizioni importanti. Tutte palesate all'interno della presentazione della squadra che si è tenuta nella Sala d'Arme a Palazzo Vecchio dove c'era l'assessore allo sport del Comune di Firenze, Letizia Perini, a fare da padrona di casa.

Alessandro Orefice

Obiettivo play off

Non una comparsa dunque, la squadra fiorentina vuole recitare un ruolo da protagonista ed inserirsi nel lotto delle squadre che arriveranno a giocare i play off a fine campionato. Di questo è convinto il nuovo allenatore, Alessandro Orefice: “Siamo ambiziosi e la nostra ambizione si chiama play off. Puntiamo ad essere tra i primi otto anche alla fine del girone d’andata perché questo ci permetterebbe di partecipare alla fase finale della Coppa Italia. Credo di essere arrivato nel posto giusto al momento giusto”.

Elio Sità

“Abbiamo l'unico impianto di proprietà in Italia”

La prima partita di campionato non è andata benissimo sotto il profilo del punteggio (molto meglio sotto il profilo del gioco) contro la corazzata Milano, ma c’è la voglia di rifarsi subito. “Con il patron Di Filippo – ha detto il presidente Elio Sità - dal 2003 abbiamo fatto un percorso importante culminato con la costruzione dell’unico impianto di proprietà in Italia, ma veniamo da due stagioni un pochino tribolate, e quindi quando ci siamo visti con Wanny per programmare il futuro abbiamo deciso di alzare l'asticella, cercando di allestire un progetto in grado di darci delle soddisfazioni”.

Jennifer Boldini

“Un potenziale enorme”

“Ogni giorno mettiamo il 200% in palestra – a parlare è il capitano e palleggiatrice, Jennifer Boldini - anche perché quando mettiamo il 199% c'è qualcuno che ci ricorda che dobbiamo fare ancora di più, e questa è la nostra forza. Questa squadra secondo me ha un potenziale enorme, sia a livello umano che tecnico, e penso che possiamo arrivare veramente in alto, perchè la società ci ha messo a disposizione tutto per poter lavorare al meglio”.