Piccinetti: "I tifosi non vogliono parole, ma prestazioni e vittorie. Richardson è davvero peggiore degli altri centrocampisti?"

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Qualcosa di meglio e di nuovo s'è visto, ma non è abbastanza se poi non arrivano i risultati. Se contro l'Atalanta sbagli dei gol come quelli di Piccoli, poi inevitabilmente paghi. Ora non bastano contentini, ora servono i tre punti a partire dalla partita con il Sassuolo. Inoltre è l'ora che Vanoli trovi un assetto tattico, perché questa difesa a tre non la digerisco. In un momento così difficile ogni cambiamento può servire, non bisogna avere paura di cambiare perché peggio di così non si può fare”.

“Voglio vedere Richardson”

Poi ha aggiunto: “Ma Richardson lo possiamo provare o no? Può fare peggio degli altri? E' un ragazzo tecnico, con una bella struttura fisica, chiaramente non è un fenomeno ma visto lo scarso rendimento di Fagioli, Sohm, Ndour e Nicolussi tanto vale dare un'opportunità a Richardson. Davanti con Kean serve una seconda punta, Gudmundsson e Fazzini. Dzeko e Piccoli devono essere delle alternative. Dzeko col megafono? Queste cose mi sembrano fuori di testa, i giocatori devono fare i giocatori. Siamo ultimi in classifica, non bisogna parlare coi tifosi ma dare loro le prestazioni tre punti".