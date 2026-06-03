Hangover Viola, la trasmissione di Fiorentinanews.com, si prende una piccola pausa e tornerà prossimamente con la sua terza stagione
Questa sera non ci sarà l'appuntamento con Hangover Viola, trasmissione di Fiorentinanews.com in diretta ogni mercoledì alle 21,30 su YouTube, Facebook e Instagram. Dopo aver realizzato 38 puntate, seguendo la stagione dalla preparazione estiva fino al suo epilogo, ci prendiamo infatti una piccola pausa per l'estate.
Torniamo presto!
Hangover Viola tornerà dunque con la sua terza stagione tra qualche settimana, per raccontarvi l'avvicinamento all'inizio del nuovo campionato. Ulteriori informazioni sulla data di ripresa delle trasmissioni arriveranno prossimamente, intanto un grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno seguito in questa stagione!
💬 Commenti