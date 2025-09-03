Pioli: "Stiamo lavorando per mettere Kean nelle condizioni di esprimersi al meglio. Tra qualche mese stabiliremo i nostri veri obiettivi"

Intervistato da Sport Mediaset, l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato del suo ritorno sulla panchina viola: “Sto affrontando questa esperienza con tanto entusiasmo ed energia. Ho trovato tanto affetto nei miei confronti e questo mi dà la motivazione per cercare di fare il meglio possibile”.

“Con Kean stiamo facendo un lavoro preciso"

Poi ha aggiunto: "Kean sta lavorando molto bene, ci sono delle situazioni sulle quali stiamo lavorando con grande precisione. Vogliamo trovare dei tempi ancora migliori e delle situazioni che possano garantirgli occasioni offensive. Non so se decideremo mai di puntare su un obiettivo piuttosto che su un altro, siamo ancora all'inizio e pensiamo una partita alla volta. Tra qualche mese vedremo dove siamo e quali potranno essere le nostre vere ambizioni".