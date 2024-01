Una Fiorentina obbligata al trasformismo: Ikoné diventa indispensabile e dita incrociate in difesa

I dubbi principali nella testa di Vincenzo Italiano riguardano lo schieramento della difesa, a 3 o a 4 per affrontare una squadra che fa proprio del tridente difensivo uno dei suoi punti di forza. La Fiorentina però potrebbe essere soggetta a trasformismo secondo La Nazione: partire con il suo classico 4-2-3-1 e adagiarsi sulla difesa a 3 che aveva fatto bene in Coppa Italia. Determinante sarà comunque il ruolo di Ikoné, per forza di cose: il francese dovrebbe scivolare infatti da esterno a seconda punta, con la possibilità di alternarsi con Gonzalez. Chiaro infine che usare i 3 centrali significa non aver più nessuno (o quasi) in panchina: inevitabile incrociare le dita affinché tutto vada liscio.