Siparietto a distanza tra Kean e Maignan nel post partita di Italia-Francia ieri sera, sfida vinta dai transalpini per 3-1. Decisivo il portiere del Milan, che negli ultimi minuti di gara ha negato con un grande intervento il gol all'attaccante viola, che avrebbe permesso all'Italia di accedere ai quarti di finale di Nations League da prima del girone (considerando la differenza reti).

Dopo la partita Kean ha detto sull'episodio: “E’ stato bravo Maignan, ho provato a sorprenderlo ma lui è stato attento”. E poco dopo Maignan ha risposto in un'intervista: “La parata su Kean nel finale? Non so se ho salvato la squadra, la partita era quasi finita. Ma è bello. Mi piace fare parate, quando è decisivo, quando è importante per la squadra”.