Dzeko, De Rossi, l'irruzione e l'affettuoso siparietto di Genova. "Ero sicuro che mi avrebbe fatto gol" VIDEO

Più che amici, amicissimi. L'attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko, e l'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, sono molto legati. Un rapporto fraterno il loro, nato ai tempi dell'esperienza comune vissuta alla Roma.

L'irruzione in sala stampa

Al termine della partita di Marassi, Dzeko ha fatto irruzione durante la conferenza stampa del neo tecnico rossoblu, interrompendo il suo discorso per abbracciarlo e per dirgli “in bocca al lupo”.

La battuta di De Rossi

De Rossi dal canto suo si è lasciato andare ad una battuta subito dopo: “Ero sicuro che mi avrebbe fatto gol quando è entrato. Il figlio si chiama Dani, siamo amici fraterni e ho pensato ”Mi fa gol sicuro".