Incredibile come si suicida la Fiorentina e i due punti buttati valgono solo l'aggancio al Lecce. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una partita dominata, prima regalata e poi ribaltata e che nonostante questo, la Fiorentina è riuscita a non vincere contro un Torino in totale disarmo. Prima il gol concesso a Casadei, poi quelli splendidi di Solomon e Kean e al 94' l'incredibile beffa firmata da Maripan.

Il punticino serve solo ad agganciare il Lecce al quart'ultimo e a lasciare ben lontano proprio il Torino, in una serata dove il risultato poteva essere ben diverso.

Come cambia la classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 55, Milan 50, Napoli 49, Juventus 45, Roma 43, Como 41, Atalanta 36, Lazio 32, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 27, Parma 23, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 18, Pisa 15, Verona 15.