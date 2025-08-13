Il nome di Roberto Piccoli era emerso nel momento in cui non si conosceva ancora il futuro di Moise Kean. Con la permanenza dell'attaccante azzurro, la candidatura del giocatore del Cagliari s'è affievolita, sebbene la Fiorentina potrebbe essere ancora in cerca di un ulteriore centravanti.

Giulini: “Piccoli qui si può consacrare”

Alla base di tutto, però, c'è l'intenzione del Cagliari di ripartire da e con Piccoli, pronto a condividere il reparto offensivo con il neoarrivato Sebastiano Esposito. “Parliamo di un attaccante forte - ha detto a La Nuova Sardegna il presidente dei sardi Tommaso Giulini - che può essere il futuro del calcio italiano. Sono sicuro che se rimarrà un altro anno con noi, Roberto potrà consacrarsi". Ma al tempo stesso Giulini non chiude a una cessione: "Il mercato è imprevedibile, bisogna vedere se arriva un'offerta adeguata e anche la volontà del calciatore. Noi non ci opponiamo a niente, ma questo vale per tutti i club”.