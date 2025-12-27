Il portiere di proprietà della Fiorentina Oliver Christensen, dopo il prestito allo Sturm Graz, tornerà dal primo gennaio a disposizione del tecnico viola Paolo Vanoli per conoscere anche quali saranno i piani per lui in vista della seconda metà di stagione. L'estremo difensore danese ha intanto rivolto i suoi saluti alla squadra austriaca e ai suoi tifosi tramite i canali ufficiali del club.

“Contro i Rangers è stato il mio momento clou”

Christensen inizia così i suoi saluti allo Sturm Graz: "Devo dire che in questo breve periodo ho imparato ad apprezzare molto i tifosi e il club, e abbiamo condiviso momenti fantastici insieme! La partita casalinga contro i Glasgow Rangers è stata sicuramente il mio momento clou a Graz. L'atmosfera era incredibile e siamo riusciti a premiare noi stessi e i tifosi con una vittoria in casa! Ho sempre cercato di mantenere il livello di energia il più alto possibile per me e per la squadra, e di dare la carica a tutti. Credo di esserci riuscito bene, forse perché ho portato nuove prospettive grazie al prestito. Allo stesso modo, ho cercato, e cerco ancora, nelle ultime settimane e mesi di mettermi al servizio della squadra nel miglior modo possibile per vincere le partite!

"Il supporto dei tifosi è stato molto speciale"

Christensen ha aggiunto: “Penso che il supporto dei tifosi sia davvero incondizionato, ed è qualcosa di molto speciale che raramente ho visto in questa forma. Voglio sottolineare in particolare le nostre partite in trasferta. Non importa dove fossimo, loro erano lì, indipendentemente dal fatto che avessimo giocato bene o male nella partita casalinga precedente. Anche il club in generale è una grande famiglia, e lo sento sempre quando vengo ad allenarmi! Sono arrivato qui e mi sono sentito subito a casa. Trovo la città molto bella, soprattutto d'estate. Porterò sempre la gente, la città e il club nel mio cuore e mi mancheranno sicuramente! Voglio ringraziare i tifosi dello Sturm e tutto il club per il loro supporto e, soprattutto, per la passione che mi hanno dimostrato. Continuate così, siate positivi: sarà una stagione di successi. A presto, Oli!".

