Corriere Fiorentino: Rimonta ok, ma adesso i bonus sono finiti

Sul Corriere Fiorentino in edicola questa mattina si parla del pareggio maturato tra Fiorentina e Ferencvaros. A pagina 8 si legge "Rimonta in extremis" e sinistra c'è il commento di Ernesto Poesio: "La reazione c'è stata, ma i bonus finiti".

A pagina 9 in alto: "Fumogeni, cori, insulti e un'aggressione. Centro in ostaggio degli ultras ungheresi". In taglio basso, invece: "Contropiede, pali, errori. Se la difesa viola torna a fare acqua".