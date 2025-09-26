FOTO - Lamptey rientra al Viola Park dopo l'operazione: l'abbraccio col ds Pradè
L'abbraccio tra Lamptey e Pradè. (da ACF Fiorentina)
Il laterale della Fiorentina Tariq Lamptey ha subito un grave infortunio, che lo costringerà a stare lontano dal campo a lungo. Il ghanese si è dovuto operare (ancora una volta) al ginocchio destro, vista la situazione del suo legamento crociato anteriore.
Lamptey tornato al Viola Park post-operazione
Le immagini del club vedono Lamptey appena tornato al Viola Park, per la prima volta dopo l'operazione. Il giocatore della Fiorentina ha già incontrato e salutato lo staff, poi ha abbracciato il direttore sportivo Daniele Pradè.
Di seguito, le immagini:
