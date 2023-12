Gasperini: "Il valore delle squadre che erano sotto di noi anno scorso si è alzato. Serve il salto di qualità ma..."

Al termine della sfida casalinga contro il Lecce, vinta grazie ad una rete nella ripresa, il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha avuto modo di analizzare alcuni aspetti di questo inizio di stagione. Questo un estratto delle sue dichiarazioni in conferenza stampa:

“Anche nel primo tempo abbiamo giocato nella loro metà campo, ma non era facile giocare contro il Lecce. Siamo stati bravi, abbiamo fatto gol con Lookman, poi c'è stata questa sofferenza nel finale. Le partite sono così, il Lecce è ben organizzata nella fase difensiva, siamo stati capaci a non subire mai ripartenze”.

Ha parlato poi dei propositi per l’anno nuovo: “Sarà sicuramente un Capodanno migliore rispetto al Natale, ci è rimasto un po' indigesto (ride, ndr). Mi auguro di avere sempre questo spirito, che questa squadra possa cementare sempre di più questa voglia di battersi. La cosa più importante per noi avere sempre lo spirito che abbiamo dimostrato in questa gara , vedo una squadra che cresce sia in campo che nello spogliatoio, ma questo è un campionato equilibrato, con la classifica molto corta, vuol dire che il valore delle squadre sotto la nostra classifica si è alzato”.

Ha poi concluso parlando della classifica: "Abbiamo fatto 9 vittorie, non sono poche. Questa è una squadra che secondo me cresce molto, ci sono state prestazioni molto forti, ultimamente abbiamo pagato gli infortuni dietro, molto dipenderà dalla continuità con cui giocheremo in attacco, se riusciamo a portare questi giocatori a un buon livello...da questo dipenderà se riusciremo o meno a fare il salto di qualità".