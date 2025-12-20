L'idea Paratici stuzzica la Fiorentina, ma le richieste dell'ex Juventus potrebbero frenare Commisso: i dettagli

Dopo la notizia di qualche minuto fa di Tuttomercatoweb, che vedrebbe l'ex dirigente della Juventus Fabio Paratici in pole position per prendere il controllo del comparto sportivo della Fiorentina, pochi minuti fa sono arrivati nuovi aggiornamenti sul tema. Con la sensazione che adesso, dopo i disastri di questi primi 4 mesi, adesso qualcosa stia davvero cambiando in casa viola.

La Fiorentina fa sul serio: Paratici in pole

Oltre a TMW questo pomeriggio anche il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto è intervenuto sul tema, sottolineando come un unione tra Fabio Paratici e la Juventus sia tutt'altro che un semplice rumors di mercato. Secondo il giornalista infatti il club gigliato avrebbe già incontrato e parlato con l'ex dirigente bianconero, con questo ultimo che al fine di accettare l'offerta della Fiorentina avrebbe comunque messo in chiaro alcune cose.

Le richieste dell'ex Juventus non sono però banali

Secondo quanto riportato Paratici avrebbe chiesto alla Fiorentina un contratto della durata di 5 anni, che dia la possibilità di iniziare un nuovo progetto che possa portare finalmente i viola a vincere nuovamente un trofeo. Paratici potrebbe diventare quindi il nuovo Head of football viola, una sorta di nuovo direttore tecnico: adesso la palla passa alla Fiorentina e ai suoi attuali dirigenti, che finora non hanno mai optato per contratti cosi lunghi.

Questo il tweet in questione di Matteo Moretto: